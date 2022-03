Cina: una barriera verde per ridurre il carbonio (2)

(XINHUA) - TIANJIN, 14 MAR - Secondo i dati rilasciati dalla National Forestry and Grassland Administration, lo stoccaggio totale di carbonio della vegetazione forestale in Cina ha superato i 9 miliardi di tonnellate. Le zone piantate hanno contribuito per quasi il 20% di questo valore. La crescita continua dell'assorbimento di carbonio da parte delle foreste rappresenta un valore ecologico ed economico.

Il commercio dei pozzi di assorbimento forestali del carbonio, come uno dei prodotti del commercio di questo materiale, è un modo significativo di generare denaro.

Li Tian, direttore generale del Tianjin Climate Exchange, ha detto che il commercio dei pozzi di assorbimento forestali di carbonio a Tianjin è ancora nelle sue prime fasi. Tuttavia, con l'accelerazione della costruzione delle barriere verdi, questo tipo di attività commerciale sarà promossa dalla gestione standardizzata dei terreni forestali.

Si stima che il valore delle transazioni annuali in merito ai serbatoi di Co2 forestali nell'area della barriera ecologica raggiungerà le decine di milioni di yuan entro il 2035, ha aggiunto il direttore.

"Come municipalità costiera povera di risorse forestali, la piantagione di alberi su larga scala di Tianjin e i risultati di sequestro del carbonio sono sorprendenti. Le ampie prospettive del commercio dei pozzi d'assorbimento forestale del carbonio in Cina valgono le aspettative a riguardo", ha dichiarato Li.

Il commercio dei serbatoi di Co2 forestali è stato ampiamente adottato in tutto il Paese asiatico. Come progetto pilota iniziale, la provincia del Fujian della Cina orientale ha completato un totale di 3,5 milioni di tonnellate di transazioni di pozzi di assorbimento forestale di carbonio per un valore di circa 51,69 milioni di yuan dal 2017. Inoltre, molte province e città, tra cui Anhui e Gansu, hanno completato il primo scambio di pozzi di assorbimento forestale di carbonio sin dal 2021 in Cina.

Oltre a quella dei serbatoi di Co2 forestali molti altri tipi di economie legate alle foreste e ai pascoli, come le risorse del legno e il turismo forestale godranno di un futuro brillante.

"Contro la tendenza al declino delle risorse forestali globali, il tasso di copertura forestale della Cina e il volume delle riserve forestali nazionali sono aumentati per 30 anni consecutivi. È il contributo della Cina al mondo, che mostra alla popolazione le prospettive brillanti dell'industria verde", ha affermato Zhu Zhonghai, il segretario generale aggiunto della China Forestry and Environment Promotion Association. (XINHUA)