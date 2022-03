Cina: rimborsi completi per i biglietti ferroviari

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAR - Le autorità ferroviarie cinesi hanno modificato la politica sui rimborsi per i viaggi cancellati, nel contesto degli sforzi del Paese asiatico per frenare la recente ricomparsa del Covid-19.

I biglietti acquistati prima del 15 marzo potranno essere completamente rimborsati se i viaggi vengono cancellati dai passeggeri, secondo il China State Railway Group.

La politica sui rimborsi è stata applicata ai biglietti ferroviari acquistati tramite canali che includono le stazioni ferroviarie e la piattaforma ufficiale di prenotazione online 12306.cn.

La mossa è volta a ridurre il rischio di infezione durante i viaggi, mentre il Paese asiatico intensifica gli sforzi per frenare la recente ricomparsa del virus.

In Cina continentale ieri sono stati rilevati 1.337 casi di Covid-19 a trasmissione locale, come ha dichiarato oggi la Commissione Sanitaria Nazionale. (XINHUA)