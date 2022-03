Cina: +37,9% Ide in ingresso nei primi due mesi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAR - La Cina è rimasta una delle migliori destinazioni d'investimento per le aziende straniere, con quasi il 60% delle imprese tedesche in Cina che riportano un miglioramento delle operazioni commerciali nell'anno passato e il 71% di esse che pianifica ulteriori investimenti nel Paese asiatico, secondo un rapporto pubblicato dalla Camera di commercio tedesca in Cina e Kpmg.

La nazione asiatica ha ottime prospettive per attrarre investimenti esteri nel 2022, ha dichiarato Nie Pingxiang, un ricercatore dell'Accademia cinese del commercio internazionale e della cooperazione economica che fa parte dell'Mdc.

Arriveranno più Ide nell'industria dei servizi, dato che il settore ha visto miglioramenti nell'apertura istituzionale, ha precisato Nie, aggiungendo che le regioni centrali e occidentali della Cina accoglieranno più opportunità grazie alla ricerca da parte del Paese asiatico di uno sviluppo coordinato.

La Cina farà un uso maggiore degli investimenti stranieri e incoraggerà le imprese con capitali esteri a entrare in una gamma più ampia di settori, secondo il rapporto sul lavoro del governo di quest'anno.

Lo Stato asiatico sosterrà maggiori investimenti stranieri nella produzione di fascia media e alta, nella ricerca e sviluppo e nei servizi moderni, così come nelle regioni centrali, occidentali e nordorientali, si legge nel testo.

