Cina: 16enne suona il calore di un 'Fiocco di neve'

(XINHUA) - YINCHUAN, 14 MAR - Con il graduale spegnimento della fiamma, la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 è giunta al termine. Per Ma Yifei, una ragazza ipovedente di 16 anni, l'esecuzione al violino della canzone tema di Pechino 2022, 'Snowflake', è il miglior regalo ai paralimpici di tutto il mondo.

Quando ha suonato il pezzo, Ma ha pensato agli atleti disabili che si sono impegnati tanto per affinare le proprie abilità portandole al massimo livello: "mi sono sentita molto potente. Anche io sono una persona con disabilità e volevo fare qualcosa per loro con la mia musica".

Quattro giorni prima della cerimonia di chiusura, Ma ha ricevuto una chiamata e ha saputo che si sarebbe esibita a Pechino e, anche se ha avuto solo pochi giorni per provare, dietro a quella sua performance c'era una ragazza che insegue i suoi sogni da più di un decennio.

Ma è una studentessa del secondo anno della Ningxia Special Education High School, nella regione autonoma cinese di Ningxia Hui, che ha perso la vista all'età di due anni per via di una malattia.

Il suo interesse per la musica è sorto in tenera età dato che ha iniziato a imparare a suonare il pianoforte a cinque anni e il violino a nove, sperimentando la musica "colorata" attraverso il suono, la temperatura, l'atmosfera e l'emozione.

"Tristezza o gioia, ogni pezzo è diverso", ha detto la ragazza, aggiungendo che anche se 'Snowflake' è legato all'inverno, lei riesce a sentire nella melodia "calore, speranza e luce".

La madre di Ma, Ha Chunyan, ex insegnante di musica alle elementari, l'ha aiutata a memorizzare lo spartito prima di suonare.

"Non riusciva a vedere i tasti e suonava sempre le note sbagliate. Ci sono volute alcune migliaia di volte affinché suonasse correttamente un pezzo", ha detto Ha, aggiungendo che sua figlia ha sempre persistito nell'inseguire i suoi sogni: "nonostante fosse una bambina piccola, quando si esercitava al pianoforte se ne stava seduta lì per tre o quattro ore".

Tuttavia, imparare a suonare il violino è stato più difficile per la giovane ipovedente che aveva problemi a tenere dritto l'arco, quindi aveva bisogno di sentire le mani, le braccia e la schiena dell'insegnante per imparare i movimenti, e ascoltare più volte il suono emesso dalle corde per sentire i muscoli da sola.

"Dopo tre anni di apprendimento, non riusciva ancora a emettere alcun suono, a parte dei rumori striduli", ricorda Ha, che ha consigliato a sua figlia di rinunciare; tuttavia, Ma ha detto: "dato che mi sono esercitata così a lungo, è difficile rinunciare. Credo che se insisterò, migliorerò".

Nel 2018, la giovane ha avuto la possibilità di seguire Sheng Yuan e Cao Yuhan, famosi musicisti del Central Conservatory of Music of China, per studiare musica e iniziare il suo lungo viaggio scolastico da Yinchuan a Pechino.

Ogni settimana, i suoi genitori la accompagnavano a turno a Pechino e, nonostante l'onere finanziario che ciò comportava per la famiglia, Ha sentiva che ne vale la pena per il bene del sogno di sua figlia: "partivamo il venerdì sera e arrivavamo a Pechino la mattina dopo, per poi tornare la domenica sera dopo due giorni di lezioni. Dopodiché, il lunedì mattina lei andava a scuola e noi a lavorare".

La donna ricorda che nel correre per prendere il treno, spesso mangiavano pane e noodles istantanei per cena, "ma mia figlia non sembrava essere stanca e sorrideva per tutto il tempo".

Avendo intrapreso tutta la sua formazione scolastica alla Ningxia Special Education School, Ma ha ricevuto molto amore e assistenza dalla comunità: "abbiamo ricevuto molte donazioni. Ci sono stati anche volontari che ci hanno offerto un servizio di audio-descrizione per i film".

Ma ha espresso il suo entusiasmo nel partecipare alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali di Pechino: "se non fosse stato per la mia precedente persistenza, oggi non riuscirei a stare sul palco".

Per quanto riguarda il suo sogno di iscriversi alla sua università ideale e continuare a studiare musica, la 16enne afferma: "voglio trasmettere il calore che provo, grazie alla musica, a più persone". (XINHUA)