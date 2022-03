Cina: 16enne suona il calore di un 'Fiocco di neve'

(XINHUA) - YINCHUAN, 14 MAR - Con il graduale spegnimento della fiamma, la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 è giunta al termine. Per Ma Yifei, una ragazza ipovedente di 16 anni, l'esecuzione al violino della canzone tema di Pechino 2022, 'Snowflake', è il miglior regalo ai paralimpici di tutto il mondo.

Quando ha suonato il pezzo, Ma ha pensato agli atleti disabili che si sono impegnati tanto per affinare le proprie abilità portandole al massimo livello: "mi sono sentita molto potente. Anche io sono una persona con disabilità e volevo fare qualcosa per loro con la mia musica".

Quattro giorni prima della cerimonia di chiusura, Ma ha ricevuto una chiamata e ha saputo che si sarebbe esibita a Pechino e, anche se ha avuto solo pochi giorni per provare, dietro a quella sua performance c'era una ragazza che insegue i suoi sogni da più di un decennio.

Ma è una studentessa del secondo anno della Ningxia Special Education High School, nella regione autonoma cinese di Ningxia Hui, che ha perso la vista all'età di due anni per via di una malattia.

Il suo interesse per la musica è sorto in tenera età dato che ha iniziato a imparare a suonare il pianoforte a cinque anni e il violino a nove, sperimentando la musica "colorata" attraverso il suono, la temperatura, l'atmosfera e l'emozione. (SEGUE)