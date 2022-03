Cina: 16enne suona il calore di un 'Fiocco di neve' (3)

(XINHUA) - YINCHUAN, 14 MAR - Nel 2018, la giovane ha avuto la possibilità di seguire Sheng Yuan e Cao Yuhan, famosi musicisti del Central Conservatory of Music of China, per studiare musica e iniziare il suo lungo viaggio scolastico da Yinchuan a Pechino.

Ogni settimana, i suoi genitori la accompagnavano a turno a Pechino e, nonostante l'onere finanziario che ciò comportava per la famiglia, Ha sentiva che ne vale la pena per il bene del sogno di sua figlia: "partivamo il venerdì sera e arrivavamo a Pechino la mattina dopo, per poi tornare la domenica sera dopo due giorni di lezioni. Dopodiché, il lunedì mattina lei andava a scuola e noi a lavorare".

La donna ricorda che nel correre per prendere il treno, spesso mangiavano pane e noodles istantanei per cena, "ma mia figlia non sembrava essere stanca e sorrideva per tutto il tempo".

Avendo intrapreso tutta la sua formazione scolastica alla Ningxia Special Education School, Ma ha ricevuto molto amore e assistenza dalla comunità: "abbiamo ricevuto molte donazioni. Ci sono stati anche volontari che ci hanno offerto un servizio di audio-descrizione per i film".

Ma ha espresso il suo entusiasmo nel partecipare alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali di Pechino: "se non fosse stato per la mia precedente persistenza, oggi non riuscirei a stare sul palco".

Per quanto riguarda il suo sogno di iscriversi alla sua università ideale e continuare a studiare musica, la 16enne afferma: "voglio trasmettere il calore che provo, grazie alla musica, a più persone". (XINHUA)