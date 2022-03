Cina: 16enne suona il calore di un 'Fiocco di neve' (2)

(XINHUA) - YINCHUAN, 14 MAR - "Tristezza o gioia, ogni pezzo è diverso", ha detto la ragazza, aggiungendo che anche se 'Snowflake' è legato all'inverno, lei riesce a sentire nella melodia "calore, speranza e luce".

La madre di Ma, Ha Chunyan, ex insegnante di musica alle elementari, l'ha aiutata a memorizzare lo spartito prima di suonare.

"Non riusciva a vedere i tasti e suonava sempre le note sbagliate. Ci sono volute alcune migliaia di volte affinché suonasse correttamente un pezzo", ha detto Ha, aggiungendo che sua figlia ha sempre persistito nell'inseguire i suoi sogni: "nonostante fosse una bambina piccola, quando si esercitava al pianoforte se ne stava seduta lì per tre o quattro ore".

Tuttavia, imparare a suonare il violino è stato più difficile per la giovane ipovedente che aveva problemi a tenere dritto l'arco, quindi aveva bisogno di sentire le mani, le braccia e la schiena dell'insegnante per imparare i movimenti, e ascoltare più volte il suono emesso dalle corde per sentire i muscoli da sola.

"Dopo tre anni di apprendimento, non riusciva ancora a emettere alcun suono, a parte dei rumori striduli", ricorda Ha, che ha consigliato a sua figlia di rinunciare; tuttavia, Ma ha detto: "dato che mi sono esercitata così a lungo, è difficile rinunciare. Credo che se insisterò, migliorerò". (SEGUE)