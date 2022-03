Pechino 2022: sedi aperte al pubblico dopo i Giochi

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAR - Tutte le sedi per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino saranno aperte al pubblico dopo i Giochi, hanno riferito gli organizzatori.

Il National Alpine Ski Center aprirà alcune delle piste al pubblico come luogo di intrattenimento, ha affermato Liu Xinghua, un funzionario responsabile del programma di retaggio dei Giochi del Comitato organizzatore di Pechino 2022 (Bocog).

"Il National Alpine Ski Center ospiterà eventi di alto livello, oltre a essere utilizzato come struttura di allenamento per la squadra nazionale cinese e quella giovanile", ha aggiunto Liu.

Il National Alpine Ski Center sarà operativo tutto l'anno.

Oltre a fungere da stazione sciistica durante la stagione invernale, verrà utilizzato anche per alcune attività all'aperto tra cui l'arrampicata su roccia e le escursioni.

Dopo i Giochi, il National Speed Skating Oval diventerà un complesso multifunzionale che combinerà competizioni sportive, attività nazionali di fitness, di svago culturale, mostre e altre iniziative per il benessere pubblico.

"Per quanto riguarda il National Sliding Center, stiamo negoziando con le federazioni internazionali per organizzare eventi a livello mondiale e di grande rilievo nei prossimi cinque anni", ha concluso Liu. (XINHUA)