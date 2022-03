Pechino 2022: passaggio di bandiera paralimpica

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAR - La bandiera paralimpica è stata consegnata ai funzionari di Milano e Cortina d'Ampezzo, le città ospitanti dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Pechino 2022 di oggi.

Il sindaco di Pechino Chen Jining ha passato la bandiera al presidente del Comitato paralimpico internazionale Andrew Parsons, che l'ha poi consegnata al vice sindaco di Milano e al sindaco di Cortina d'Ampezzo.

In seguito la parola è stata data al team di Milano-Cortina, che ha presentato lo spettacolo dal tema "We Are the Light".

