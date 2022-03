Pechino 2022: Paralimpiadi, 'avventura spettacolare'

(XINHUA) - BARCELLONA, 13 MAR - Lo sciatore paralimpico di fondo spagnolo Pol Makuri ha apprezzato molto le Paralimpiadi invernali di Pechino, dicendo che è un evento ben organizzato e un'avventura spettacolare.

"Sono rimasto davvero colpito dalla struttura internazionale che sono riusciti a creare, sia per quanto riguarda le gare, sia la logistica", ha affermato Makuri in un video inviato a Xinhua.

Nel video in stile selfie, Makuri rivela quanto si senta a suo agio nel villaggio paralimpico e sottolinea alcuni punti di forza che lo hanno colpito, come le strutture per gli atleti, tra cui i negozi, la lavanderia e la zona di svago e intrattenimento.

"Ci sono diverse aree nel villaggio, come la zona pranzo dove possiamo trascorrere del tempo con altri atleti. A causa del Covid-19 ci sono pochissimi luoghi per interagire con gli altri atleti e lo staff tecnico e la sala da pranzo è uno di questi", ha spiegato l'atleta 31enne, uno dei due rappresentanti della Spagna alle Paralimpiadi, "è davvero l'allestimento più spettacolare che abbia mai visto ed è tutto è molto ben organizzato". (SEGUE)