Pechino 2022: Paralimpiadi, 'avventura spettacolare' (2)

(XINHUA) - BARCELLONA, 13 MAR - Makuri, che ha gareggiato in eventi internazionali per 12 anni, ha anche espresso la propria soddisfazione per le strutture sportive nella zona di competizione di Zhangjiakou.

"La sede è comoda ed è ottima per sciare e gareggiare. Le prove che abbiamo fatto finora sono andate bene", ha aggiunto, riferendosi alla 20 km di fondo classico e allo sprint freestyle, in cui si è piazzato rispettivamente 14° e 25°.

Makuri, che soffre di paralisi cerebrale dalla nascita, è il primo atleta spagnolo con questa disabilità a competere ai Giochi Paralimpici Invernali.

Inoltre, nel suo video, Makuri ha voluto evidenziare tutto l'aiuto e il sostegno ricevuto dal Comitato paralimpico spagnolo. La delegazione spagnola composta da nove persone è stata presentata il 15 febbraio e da allora ha fornito sostegno costante agli atleti prima e durante la loro permanenza a Pechino.

"Essendo un atleta, ho sempre viaggiato da solo con i miei allenatori, ma poter condividere questa esperienza con il supporto di un team di nove persone, composto da fisioterapisti, medici e il capo squadra, è stato spettacolare. Sono molto grato a loro e a tutti quelli che ci sostengono da casa", ha detto Makuri. (XINHUA)