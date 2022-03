Pechino 2022: chiuse le Paralimpiadi invernali

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAR - Il presidente del Comitato paralimpico internazionale (Cpi) Andrew Parsons ha dichiarato chiusi oggi i Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022.

Parsons ha affermato che Pechino 2022 ha segnato un nuovo inizio per i Giochi invernali paralimpici nel suo discorso durante la cerimonia di chiusura tenutasi allo stadio nazionale.

"Organizzazione incredibile, sedi straordinarie e sport sensazionale: questi sono i segni distintivi dei Giochi di Pechino. Di sicuro, la Cina ha creato un punto di riferimento per tutte le future Olimpiadi invernali ed è ora una potenza paralimpica di sport invernali," ha aggiunto il presidente.

Pechino è la prima città in assoluto ad aver ospitato sia le Paralimpiadi estive sia quelle invernali. (XINHUA)