Fiducia delle aziende straniere nel mercato cinese

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAR - Nonostante il protrarsi della pandemia e la complessità dell'ambiente globale, le aziende straniere manifestano la propria fiducia nell'economia cinese e continuano a vedervi molte opportunità, grazie agli sforzi di apertura del Paese.

Secondo il 2022 China Business Climate Survey Report rilasciato congiuntamente dalla Camera di Commercio Americana in Cina (AmCham China) e PwC, circa il 60% delle aziende intervistate ha affermato di aver ottenuto profitti in Cina nel 2021 e i due terzi prevedono di aumentare i propri investimenti nel Paese quest'anno.

Quasi due terzi delle aziende associate di AmCham China hanno indicato la Cina come prima o una delle prime tre destinazioni di investimento al mondo, come si legge nel rapporto.

Un altro rapporto, rilasciato dalla Camera di Commercio Tedesca in Cina e dalla Kpmg, indica che quasi il 60% delle aziende tedesche nel Paese ha riferito di aver migliorato le proprie operazioni commerciali l'anno scorso e il 71% di esse ha pianificato ulteriori investimenti.

L'attrazione ininterrotta della Cina per le aziende straniere in un mondo scosso dalla pandemia è il risultato della costante ripresa economica del Paese e del miglioramento dell'ambiente commerciale.

UNA RIPRESA COSTANTE Nel 2021, l'economia cinese ha dato un forte impulso all'economia globale con una crescita del Pil dell'8,1%.

Quest'anno, la Cina ha fissato il proprio obiettivo di crescita economica a circa il 5,5%, il che dovrebbe rafforzare la ripresa economica globale.

"La crescita economica sostenuta e costante della Cina porterà maggiori opportunità. Inoltre, siamo ottimisti sulle prospettive di sviluppo del mercato cinese", ha dichiarato Meng Pu, presidente di Qualcomm China.

La Cina è uno dei più grandi mercati e basi di innovazione di Qualcomm al mondo, come ha affermato Meng, sottolineando che la cooperazione dell'azienda con i partner cinesi si è estesa a settori come quello degli smartphone, dei circuiti integrati, dei software, delle automobili, di internet e altri.

Vantando il secondo più grande mercato di consumo di merci al mondo, le vendite al dettaglio dei beni di consumo del Paese sono aumentate del 12,5% anno su anno, per un valore di 44.100 miliardi di yuan (circa 6.970 miliardi di dollari) nel 2021, come mostrano i dati ufficiali.

Herbalife Nutrition, un'azienda globale di nutrizione con sede in America, ha notato la crescente vitalità del mercato cinese e ha colto l'interesse sempre maggiore dei consumatori cinesi verso uno stile di vita sano.

"Crediamo che l'industria della nutrizione e della salute godrà di un rapido sviluppo in Cina, perciò continueremo a incrementare i nostri investimenti qui", ha spiegato Woody Guo, vice presidente senior e amministratore delegato di Herbalife Nutrition Cina.

UNA MAGGIORE APERTURA Mentre la Cina continua ad aprire le proprie porte, le aziende straniere vedono sempre maggiori opportunità di business.

Le aziende straniere in Cina godono di prospettive più ampie in quanto il governo continua a promuovere un'apertura di alto livello e uno sviluppo guidato dall'innovazione, migliorando l'ambiente commerciale, come ha precisato Zhang Heping, capo di Sanofi Greater China, società sanitaria francese.

La Cina ha promesso di ampliare l'apertura istituzionale e di alta qualità, di concedere alle imprese finanziate dall'estero il trattamento nazionale, di attirare più investimenti dalle multinazionali e di facilitare l'implementazione anticipata dei principali progetti a investimento straniero nel 2022, secondo la Central Economic Work Conference, tenutasi lo scorso dicembre.

Per aprire ulteriormente l'economia, una breve lista negativa per gli investimenti stranieri è entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno, con voci off-limits ridotte a 31, dalle 33 di un anno fa. In particolare, è stato rimosso il limite di capitale straniero nell'industria automobilistica e sono state ridotte a zero anche le restrizioni di produzione nelle zone pilota di libero scambio.

In quanto finestra per osservare il livello di apertura di un Paese e riflettere la sua vitalità economica, gli investimenti diretti esteri in Cina continentale, in uso effettivo, sono aumentati dell'11,6% su base annua, per un valore di 102,28 miliardi di yuan a gennaio, secondo i dati ufficiali. Si tratta della crescita più rapida e del primo aumento a due cifre per il periodo in questione dal 2016.

Sulla base dei solidi fondamenti economici cinesi e dei vantaggi competitivi per quanto riguarda le dimensioni del mercato, le infrastrutture e l'ambiente commerciale, Kang Yong, capo economista di Kpmg China, ha stimato che gli investimenti stranieri in Cina rimarranno ad un livello elevato nel 2022.

