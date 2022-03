Fiducia delle aziende straniere nel mercato cinese

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAR - Nonostante il protrarsi della pandemia e la complessità dell'ambiente globale, le aziende straniere manifestano la propria fiducia nell'economia cinese e continuano a vedervi molte opportunità, grazie agli sforzi di apertura del Paese.

Secondo il 2022 China Business Climate Survey Report rilasciato congiuntamente dalla Camera di Commercio Americana in Cina (AmCham China) e PwC, circa il 60% delle aziende intervistate ha affermato di aver ottenuto profitti in Cina nel 2021 e i due terzi prevedono di aumentare i propri investimenti nel Paese quest'anno.

Quasi due terzi delle aziende associate di AmCham China hanno indicato la Cina come prima o una delle prime tre destinazioni di investimento al mondo, come si legge nel rapporto.

Un altro rapporto, rilasciato dalla Camera di Commercio Tedesca in Cina e dalla Kpmg, indica che quasi il 60% delle aziende tedesche nel Paese ha riferito di aver migliorato le proprie operazioni commerciali l'anno scorso e il 71% di esse ha pianificato ulteriori investimenti.

L'attrazione ininterrotta della Cina per le aziende straniere in un mondo scosso dalla pandemia è il risultato della costante ripresa economica del Paese e del miglioramento dell'ambiente commerciale. (SEGUE)