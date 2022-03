Fiducia delle aziende straniere nel mercato cinese (4)

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAR - Per aprire ulteriormente l'economia, una breve lista negativa per gli investimenti stranieri è entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno, con voci off-limits ridotte a 31, dalle 33 di un anno fa. In particolare, è stato rimosso il limite di capitale straniero nell'industria automobilistica e sono state ridotte a zero anche le restrizioni di produzione nelle zone pilota di libero scambio.

In quanto finestra per osservare il livello di apertura di un Paese e riflettere la sua vitalità economica, gli investimenti diretti esteri in Cina continentale, in uso effettivo, sono aumentati dell'11,6% su base annua, per un valore di 102,28 miliardi di yuan a gennaio, secondo i dati ufficiali. Si tratta della crescita più rapida e del primo aumento a due cifre per il periodo in questione dal 2016.

Sulla base dei solidi fondamenti economici cinesi e dei vantaggi competitivi per quanto riguarda le dimensioni del mercato, le infrastrutture e l'ambiente commerciale, Kang Yong, capo economista di Kpmg China, ha stimato che gli investimenti stranieri in Cina rimarranno ad un livello elevato nel 2022.

