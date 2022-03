Fiducia delle aziende straniere nel mercato cinese (3)

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAR - UNA MAGGIORE APERTURA Mentre la Cina continua ad aprire le proprie porte, le aziende straniere vedono sempre maggiori opportunità di business.

Le aziende straniere in Cina godono di prospettive più ampie in quanto il governo continua a promuovere un'apertura di alto livello e uno sviluppo guidato dall'innovazione, migliorando l'ambiente commerciale, come ha precisato Zhang Heping, capo di Sanofi Greater China, società sanitaria francese.

La Cina ha promesso di ampliare l'apertura istituzionale e di alta qualità, di concedere alle imprese finanziate dall'estero il trattamento nazionale, di attirare più investimenti dalle multinazionali e di facilitare l'implementazione anticipata dei principali progetti a investimento straniero nel 2022, secondo la Central Economic Work Conference, tenutasi lo scorso dicembre. (SEGUE)