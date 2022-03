Fiducia delle aziende straniere nel mercato cinese (2)

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAR - UNA RIPRESA COSTANTE Nel 2021, l'economia cinese ha dato un forte impulso all'economia globale con una crescita del Pil dell'8,1%.

Quest'anno, la Cina ha fissato il proprio obiettivo di crescita economica a circa il 5,5%, il che dovrebbe rafforzare la ripresa economica globale.

"La crescita economica sostenuta e costante della Cina porterà maggiori opportunità. Inoltre, siamo ottimisti sulle prospettive di sviluppo del mercato cinese", ha dichiarato Meng Pu, presidente di Qualcomm China.

La Cina è uno dei più grandi mercati e basi di innovazione di Qualcomm al mondo, come ha affermato Meng, sottolineando che la cooperazione dell'azienda con i partner cinesi si è estesa a settori come quello degli smartphone, dei circuiti integrati, dei software, delle automobili, di internet e altri.

Vantando il secondo più grande mercato di consumo di merci al mondo, le vendite al dettaglio dei beni di consumo del Paese sono aumentate del 12,5% anno su anno, per un valore di 44.100 miliardi di yuan (circa 6.970 miliardi di dollari) nel 2021, come mostrano i dati ufficiali.

Herbalife Nutrition, un'azienda globale di nutrizione con sede in America, ha notato la crescente vitalità del mercato cinese e ha colto l'interesse sempre maggiore dei consumatori cinesi verso uno stile di vita sano.

"Crediamo che l'industria della nutrizione e della salute godrà di un rapido sviluppo in Cina, perciò continueremo a incrementare i nostri investimenti qui", ha spiegato Woody Guo, vice presidente senior e amministratore delegato di Herbalife Nutrition Cina. (SEGUE)