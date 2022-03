Covid: Shanghai si prende cura dei pazienti giovani

(XINHUA) - SHANGHAI, 13 MAR - Shanghai si prende particolarmente cura dei giovani colpiti dal Covid-19, organizzando squadre di specialisti pediatrici al fine di garantirne il trattamento medico e l'assistenza quotidiana, nonché preservarne la salute mentale, come è stato riferito in una conferenza stampa tenutasi oggi.

Attualmente, ci sono 153 casi di Covid-19 di età inferiore ai 17 anni negli ospedali preposti di Shanghai. Tra questi, il più giovane ha solo 3 mesi.

Per garantire la salute e la sicurezza di questi pazienti, Shanghai ha adottato piani specifici di trattamento medico basati sulle condizioni dei giovani per prevenire casi gravi.

I medici informano regolarmente i genitori sulle condizioni dei loro figli e gli operatori sanitari esperti si occupano di seguire i pazienti minorenni nella loro vita quotidiana.

La maggior parte di questi casi in cura ha sintomi lievi e probabilmente si rimetterà presto, come ha spiegato Lu Taohong, vice direttore della Commissione sanitaria municipale di Shanghai.

A partire da sabato, tutte le scuole primarie e secondarie di Shanghai sono passate alla didattica a distanza in risposta alla situazione attuale. (XINHUA)