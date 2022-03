Cina: rapido consolidamento settore express-consegne

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAR - Secondo un rapporto di Fitch Ratings, il settore cinese dei servizi express e di consegna dovrebbe registrare una fase di consolidamento più rapido tramite varie operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nei prossimi anni.

Dal 2021, il Paese ha visto una serie di accordi di M&A, come quelli tra JD Logistics, Inc. e S.F. Holding Co, Ltd. che hanno rispettivamente completato le operazioni di acquisizione, secondo il rapporto.

"La concorrenza probabilmente continuerà a essere intensa sul medio termine", si legge nel rapporto, notando che i principali operatori stanno ampliando le proprie capacità in modo aggressivo per ottenere economie di scala e quote di mercato più elevate.

Fitch si aspetta che il consolidamento continui nei prossimi anni, con l'acquisizione di operatori minori o anche di pari dimensioni da parte dei maggiori operatori, soprattutto di target con modelli di business simili o dove la fusione produrrà sinergie.

Secondo lo State Post Bureau, le entrate totali del settore express e delle consegne cresceranno dell'11% su base annua, raggiungendo quest'anno i 1.400 miliardi di yuan (circa 219,6 miliardi di dollari). (XINHUA)