Spazio: procede costruzione stazione spaziale cinese

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAR - I lavori di costruzione del modulo centrale della stazione spaziale cinese Tiangong procedono regolarmente. È quanto reso noto ieri dalla China Manned Space Agency (Cmsa).

Quest'ultima ha fatto sapere che gli astronauti della missione Shenzhou-13, attualmente al lavoro sul progetto, sono tutti in buone condizioni, aggiungendo che il ritorno sulla Terra è previsto per aprile.

La Cmsa ha inoltre precisato che le tecnologie chiave per la costruzione della stazione spaziale sono state pienamente verificate e le missioni successive sono sulla buona strada per raggiungere progressi solidi. Quanto ai membri dell'equipaggio che effettueranno le altre due missioni durante la fase di costruzione, questi sono stati selezionati e stanno al momento affrontando la formazione.

Costruire una stazione spaziale per missioni con equipaggio su larga scala e a lungo termine è il terzo passo nella strategia di sviluppo 'a tre fasi' del progetto cinese relativo alle missioni spaziali con equipaggio contestualmente al quale, dal 2021, il Paese ha effettuato con successo cinque missioni di volo nella fase di verifica della tecnologia chiave.

Nel 2022, la Cina prevede di lanciare i moduli sperimentali Wentian e Mengtian, la navicella con equipaggio Shenzhou e la navicella cargo, completando anche la costruzione in orbita della sua stazione spaziale e realizzando un laboratorio spaziale nazionale ,operativo in orbita in pianta stabile, ha aggiunto la Cmsa.

Nel frattempo, il Paese orientale continua la sua ricerca sulle tecnologie chiave per un progetto di sbarco umano sulla Luna. (XINHUA)