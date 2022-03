Pechino più verde grazie a piantagione volontaria

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAR - Gli abitanti di Pechino hanno partecipato a varie attività di piantagione volontaria di alberi e, negli ultimi 40 anni, hanno piantato oltre 210 milioni di alberi.

Lo hanno fatto sapere oggi le autorità locali.

La data odierna è stata designata nel 1979 dalla Cina quale 'Giornata degli alberi piantati' a livello nazionale.

Liu Lili, dell'ufficio municipale di Pechino per le foreste e i parchi, ha detto che dal 1980 alla fine del 2021, il tasso di copertura delle foreste nella capitale è aumentato dal 12,8% al 44,6%, mentre il tasso di copertura del verde urbano è aumentato dal 20% al 49%, con spazio verde pro capite per i parchi che ora raggiunge 16,6 metri quadrati.

Liu ha poi spiegato che Pechino ha destinato 1.100 mu (73 ettari) di terreni affinché i cittadini partecipino ad attività volontarie per la piantagione di alberi durante la primavera.

Sono previste presso i parchi anche attività culturali volte a far sì che i residenti possano sperimentare uno stile di vita 'green'. (XINHUA)