Paralimpiadi: cinese Yang vince il suo terzo oro

(XINHUA) - CHONGLI, 12 MAR - Oggi la sciatrice di fondo cinese Yang Hongqiong si è aggiudicata l'oro nella distanza intermedia femminile alle Paralimpiadi invernali di Pechino.

Si tratta del terzo oro paralimpico per l'atleta, dopo quelli ottenuti nella lunga distanza e nella sprint sitting. Oksana Masters degli Stati Uniti ha preso l'argento, mentre Ma Jing, compagna di squadra di Yang, ha intascato il bronzo.

Quello in questione rappresenta anche il 17esimo oro della Cina ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino, attualmente in corso. (XINHUA)