Paralimpiadi: Cina difende titolo wheelchair curling

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAR - La Cina ha difeso con successo il suo titolo nel curling su sedia a rotelle ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022, battendo oggi la Svezia 8-3.

Con Wang Haitao a fare da skip, i campioni paralimpici mondiali in carica della nazionale cinese hanno condotto 2-1 dopo quattro end, per poi segnare quattro punti nel quinto a decretarne la vittoria nella finale presso il National Aquatics Center.

La Svezia, con Viljo Pettersson-Dahl come skip, dal sesto end ha aggiunto un solo punto sul tabellone. Dopo che la Cina ha segnato altri tre punti nel settimo end, gli svedesi hanno accettato la sconfitta stringendo amichevolmente la mano ai giocatori della nazionale del Paese ospitante.

Parlando dell'insuccesso contro la Svezia nel 'round robin', lo skip Wang ha spiegato che "perdere quella partita non è stato inaccettabile, perché ha messo in luce le nostre carenze. In finale, abbiamo apportato modifiche proprio in base a questo".

Wang faceva parte della squadra vincente che ha fatto guadagnare alla Cina il suo primo oro paralimpico a PyeongChang 2018; tuttavia, secondo lo sportivo questa volta la medaglia è "molto più pesante" e più significativa.

"Quattro anni fa, non credo che fossimo sottoposti ad alcuna pressione per vincere il torneo. Ora però stiamo giocando sul ghiaccio di casa e vogliamo aggiudicarci questa preziosa medaglia d'oro in particolare", ha spiegato l'atleta.

La Cina è diventata la prima squadra di curling, oltre al Canada, ad essere stata incoronata ai Giochi Paralimpici di PyeongChang 2018, e ha vinto uno dopo l'altro i campionati mondiali nel 2019 e 2021.

"Mi sento molto, molto felice", ha detto la campionessa del mondo Yue Qingshuang, allenatrice della nazionale cinese dal 2017: "Ho avuto una carriera soddisfacente come atleta, e guidare la squadra verso la medaglia d'oro in due edizioni dei Giochi paralimpici invernali dimostra le mie capacità di allenatrice".

Il Canada, che aveva perso contro la Cina in semifinale, ieri sera ha battuto la Slovacchia e si è aggiudicata la medaglia di bronzo. (XINHUA)