Covid: Cina, misure più rigide per arginare contagi

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAR - La vice premier cinese Sun Chunlan ha esortato oggi le suddivisioni che si trovano ad affrontare gravi focolai epidemici a risolvere i casi di Covid-19 tra la popolazione nel più breve tempo possibile.

Sun, la quale è anche membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha fatto queste osservazioni durante una teleconferenza nazionale del meccanismo congiunto di prevenzione e controllo del Covid-19 del Consiglio di Stato, in occasione della quale ha fatto appello a misure risolute per mettere a freno i focolai il prima possibile.

La vice premier ha affermato che è necessario profondere sforzi per espandere la copertura a livello di tamponi molecolari, accelerare lo screening epidemiologico nonché il trasporto e l'isolamento dei pazienti, applicando in modo rigoroso le misure di quarantena.

Quest'ultima ha aggiunto che la massima priorità dovrebbe essere data alla prevenzione dei casi importati, considerando i porti di ingresso quali aree chiave e le zone soggette a gestione a circuito chiuso quali collegamenti chiave.

Sun ha chiesto inoltre agli istituti scolastici di rafforzare il monitoraggio quotidiano della salute, di aumentare la percentuale di tamponi molecolare a campione e di proteggersi dai cluster di infezione.

Alla data di ieri, in Cina continentale sono stati segnalati 476 casi di Covid-19 a trasmissione locale, come reso noto oggi dalla Commissione Sanitaria Nazionale. (XINHUA)