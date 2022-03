Cina-Turchia: tetto fotovoltaico più grande al mondo

(XINHUA) - ISTANBUL, 12 MAR - Il colosso tecnologico cinese Huawei e il produttore di acciaio turco Tosyali Holding hanno lanciato ieri un progetto per costruire il più grande tetto con impianto solare al mondo nella provincia mediterranea di Osmaniye in Turchia.

Con un investimento totale di 71 milioni di dollari, le due aziende realizzeranno un "sistema solare fotovoltaico" presso lo stabilimento di Tosyali a Osmaniye, combinando gli inverter solari smart di Huawei con l'esperienza tecnologica di SolarApex, leader turco nell'installazione di energia solare.

Il progetto dovrebbe essere completato entro il 2023 con una potenza totale installata di 140 MW, che aiuterebbe a ridurre le emissioni di carbonio derivanti dalla produzione di acciaio in Turchia di 116.525 tonnellate metriche all'anno, come ha spiegato in un comunicato stampa Fuat Tosyali, presidente del consiglio di amministrazione di Tosyali.

"In qualità di azienda 'cittadina' della Turchia, facciamo del nostro meglio per la trasformazione verde e contribuiamo all'obiettivo zero-carbonio del nostro Paese", ha affermato Jing Li, direttore generale di Huawei Turchia.

Notando che quest'anno segna il 20esimo anniversario di Huawei in Turchia, quest'ultimo ha poi aggiunto che la filiale nazionale ha creato una forte struttura aziendale sostenendo lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e dell'energia green nel Paese, che a sua volta consente preziose partnership con le imprese locali.

Huawei ha dato il via alle sue operazioni in Turchia nel 2002 e ha stabilito un dipartimento di R&S nel 2009 a Istanbul, il secondo centro più grande fuori dalla Cina.

Fatih Dogan, direttore generale di SolarApex e direttore esecutivo del progetto, ha detto: "In un momento in cui gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire intensamente, grazie a questo progetto Tosyali Holding produrrà l'acciaio più green del mondo". (XINHUA)