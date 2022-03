Cina: sussidi per 20 mld yuan a coltivatori cereali

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAR - La Cina ha fornito 20 miliardi di yuan (circa 3,16 miliardi di dollari) dal bilancio del governo centrale per proteggere i coltivatori di cereali dall'aumento dei prezzi delle forniture agricole.

Lo ha fatto sapere ieri il ministero delle Finanze.

Secondo quest'ultimo, le sovvenzioni una tantum saranno assegnate ai produttori di cereali, compresi singoli agricoltori, aziende a conduzione familiare, cooperative di agricoltori, imprese agricole e entità correlate, ovvero le categorie maggiormente colpite dai costi crescenti dei materiali agricoli.

Il Ministero lavorerà con i dipartimenti competenti per rafforzare la supervisione dei fondi e guidare i governi locali a distribuire quanto prima i sussidi ai coltivatori di cereali al fine di stabilizzarne il reddito.

Nel giugno 2021, la Cina ha stanziato 20 miliardi di yuan in sussidi una tantum destinati ai coltivatori di cereali, con l'obiettivo di attenuare l'impatto degli aumenti di prezzo dei materiali agricoli e preservare l'entusiasmo degli agricoltori per quanto riguarda la semina. (XINHUA)