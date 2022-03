Cina: settore logistica espressa cresce a febbraio

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAR - Il settore della logistica espressa cinese ha registrato una crescita stabile nel mese di febbraio, dato che la domanda del mercato e la produzione si sono gradualmente riprese, come mostrano i dati della China Federation of Logistics and Purchasing.

Stando a quest'ultima, il mese scorso l'indice che segue la logistica espressa è arrivato al 100,4%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto a gennaio.

Tale espansione è stata attribuita alla continua ripresa dell'economia cinese e al costante recupero della domanda nel mercato interno.

Nello specifico, i sottoindici per la logistica espressa aziendale sono saliti di 1,5 punti percentuali su base mensile arrivando al 101%, mentre quello per la logistica espressa transfrontaliera è salito di 1,7 punti percentuali arrivando al 96,8%.

Anche i settori manifatturiero e terziario della Cina hanno rilevato una crescita costante nel mese di febbraio, con i sottoindici che tengono traccia delle consegne espresse delle imprese manifatturiere in aumento di 0,8 punti percentuali su base mensile, mentre quello per il settore dei servizi è aumentato di 2,2 punti percentuali.

Compilato sulla base delle statistiche dei servizi espressi aziendali, l'indice della logistica espressa cinese riflette lo sviluppo delle attività industriali e del settore della logistica espressa del Paese. (XINHUA)