Cina: i traguardi del rimboschimento nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAR - La National Forestry and Grassland Administration ha rilasciato ieri un bollettino che evidenzia i progressi nel lavoro di afforestamento del Paese nel 2021.

Quest'ultimo è stato rilasciato in occasione della 44esima 'Giornata degli alberi piantati' della Cina, che si celebra oggi, 12 marzo.

Di seguito, alcune cifre che illustrano i progressi della nazione orientale nel 2021: -- Foreste: la Cina ha piantato 3,6 milioni di ettari di foresta e ha convertito 380.800 ettari di terreno agricolo in foresta. Il Paese ha inoltre intrapreso misure mirate volte a migliorare la qualità delle foreste, ripristinando 933.300 ettari di boschi degradati.

-- Terreni erbosi: 3,07 milioni di ettari di praterie sono stati migliorati attraverso la semina di erba, e 23.900 ettari di terreni agricoli sono stati convertiti in pascoli. La Cina ha eseguito il ripristino ecologico di 1,56 milioni di ettari di pascoli.

-- Zone umide: 72.700 ettari di zone umide sono stati aggiunti o risanati nel Paese.

-- Anti-desertificazione: 1,44 milioni di ettari di terreni sono stati salvati dalla desertificazione o dalla desertificazione rocciosa.

-- Meno incendi boschivi: il numero di incendi boschivi e l'area totale delle foreste e dei pascoli colpiti sono diminuiti in quanto la protezione e la gestione delle risorse forestali e dei pascoli è stata completamente migliorata.

-- Popolarità dell'ecoturismo: lo scorso anno in Cina, le persone hanno fatto più di 2,09 miliardi di viaggi legati all'ecoturismo, cifra in aumento di oltre il 12% rispetto al 2020. (XINHUA)