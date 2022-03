Cina: da digital economy nuovi benefici per disabili

(XINHUA) - HEFEI, 12 MAR - Seduta dietro un microfono su una sedia a rotelle, Ma Qiong è intenta a registrare un audiolibro, dando vita a vari personaggi attraverso la sua meravigliosa voce.

"Non avrei mai pensato che un giorno avrei potuto percepire un reddito fisso grazie all'uso della mia voce, lavorando comodamente da casa con solo un computer e l'apparecchiatura per registrare", afferma la presentatrice 38enne proveniente dalla provincia orientale cinese dell'Anhui.

Quest'ultima è rimasta paralizzata all'età di 14 anni, in seguito a un tragico incidente, e dopo molte ricerche di impiego non andate a buon fine, nel 2017 ha trovato lavoro come speaker presso Ximalaya FM, la piattaforma cinese di condivisione audio online.

"Avendo poca esperienza e formazione nel campo, ho dovuto trascorrere oltre un anno a praticare il mandarino e a imparare l'arte dell'essere in onda ", ricorda Ma per poi proseguire, "ad oggi, ho registrato più di 10 audiolibri, raccogliendo una media di oltre 100.000 click online. Il più popolare tra questi ha ricevuto oltre 100 milioni di clic".

"Internet ha fornito ai disabili uno spazio paritario per la comunicazione e lo sviluppo ", ha detto la 38enne, aggiungendo che grazie a questa tecnologia ha avuto modo di creare più connessioni con la società. (SEGUE)