Cina: da digital economy nuovi benefici per disabili (2)

(XINHUA) - HEFEI, 12 MAR - Secondo Ximalaya FM, la piattaforma vanta più di 8.000 emittenti disabili e il più alto reddito annuale che raggiunge quasi 1 milione di yuan (circa 158.000 dollari), con l'uscita più popolare che è stata ascoltata oltre 800 milioni di volte online.

Oltre agli sforzi autonomi delle persone con disabilità, il governo cinese e le aziende stanno anche facilitando la ricerca di un impiego per queste persone e le stanno incoraggiando a integrarsi meglio nella società con l'aiuto di Internet.

"I dipendenti della nostra azienda sono tutti disabili, con disabilità gravi per più della metà", spiega Shen Nan, direttore operativo di un'impresa tecnologica situata nella città di Suzhou, sempre nella stessa provincia: "Possono lavorare in ufficio o da casa usando Internet".

Quest'ultimo sottolinea che negli ultimi due anni, la compagnia ha offerto lavoro a più di 400 persone con disabilità.

"L'azienda fornisce una formazione pre-lavoro in modo che queste persone possano accettare un impiego adeguato sulla base delle loro condizioni individuali", racconta Chen Qi, un dipendente disabile di 33 anni, "Internet infrange i limiti di tempo e di spazio e ci aiuta a ottenere un lavoro stabile e a vivere con dignità".

Secondo la China Disabled Persons' Federation, durante il periodo del 13esimo Piano quinquennale (2016-2020), più di 1,8 milioni di posti di lavoro sono stati offerti a persone disabili residenti nelle aree urbane e rurali.

In un piano d'azione emesso dal Consiglio di Stato si legge inoltre che il Paese continuerà ad aumentare le opportunità di lavoro per i disabili nei settori della cultura e dell'arte, della salute mentale e dei servizi Internet. (XINHUA)