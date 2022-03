Cina: crescita stabile mercato smartphone a gennaio

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAR - Il mercato cinese degli smartphone ha osservato una crescita stabile nel mese di gennaio, con le vendite aumentate dello 0,4% su base annua per raggiungere quota 30,87 milioni di unità.

È quanto si evince da un rapporto di settore della società di ricerca e consulenza Cinno Research, secondo il quale il volume delle vendite di smartphone è aumentato su base mensile del 38,6% da dicembre 2021.

Nel documento si legge che il produttore nazionale di smartphone Oppo occupa la prima posizione, con le sue vendite in aumento del 42,6% a un mese prima, mentre a seguirlo c'è Vivo con un aumento del 55,8%.

Honor invece ha mantenuto lo slancio di crescita a gennaio, con le sue vendite salite del 242,9% rispetto a un anno prima, facendo segnare il più grande sviluppo su base annua tra i primi cinque marchi.

Infine, stando al rapporto, Apple si è aggiudicata la quarta posizione, con le vendite in aumento dell'11,4% su base annua, seguita dal marchio cinese Xiaomi. (XINHUA)