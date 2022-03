Cina: Accademia Jixia fa luce su radici civiltà

(XINHUA) - JINAN, 12 MAR - Dalla scoperta delle rovine della prima istituzione governativa cinese di apprendimento superiore, avvenuta alla fine di febbraio nella città di Zibo, nella provincia cinese dello Shandong, molta è stata la curiosità suscitata dalla scuola costruita nel 374 a.C.

Il complesso di edifici è stato riportato alla luce dopo cinque anni di scavi e i documenti storici hanno confermato che si tratta proprio dell'Accademia Jixia, un'istituzione statale di istruzione superiore che rivestiva molteplici ruoli come istituto di ricerca, università e gruppo di riflessione, esistita per oltre 150 anni.

SCOPERTA DELLA PRIMA ACCADEMIA STATALE CINESE Presso il sito sono state rinvenute quattro fila di fondazioni edilizie, di circa 210 metri da est a ovest nel punto più largo e con una lunghezza di 190 metri da nord a sud, che coprono un'area totale di quasi 40.000 metri quadrati. Secondo gli archeologi, il centro è collegato all'antica capitale di Qi, e dall'alto appare a forma di trapezio rettangolo.

Nel corso degli ultimi cinque anni di scavi, sono stati riportati alla luce oltre 1.000 artefatti, tra cui componenti architettoniche che grazie a una speciale tecnica si illuminano di luci colorate quando il sole splende su di esse. A detta di Zheng Tongxiu, curatore del museo provinciale, gli elementi decorativi di alto livello dimostrano la prosperità e la gloria dell'Accademia Jixia.

Fondata dallo Stato di Qi durante il periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.), l'Accademia Jixia era il centro della scena accademica nella cosiddetta 'contesa delle cento scuole di pensiero' fiorite nella dinastia Zhou orientale (770 a.C. -256 a.C.).

Gli studiosi cinesi definiscono tale era come il 'periodo assiale' della Cina, o era del classicismo cinese, il quale ha delineato le caratteristiche della cultura nazionale. (SEGUE)