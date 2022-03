Cina: Accademia Jixia fa luce su radici civiltà (3)

(XINHUA) - JINAN, 12 MAR - L'APICE DELLA CULTURA TRADIZIONALE CINESE L'Accademia Jixia rappresenta un'impresa senza precedenti nella storia dell'istruzione cinese. Questa vantava edifici scolastici su larga scala, un gran numero di insegnanti e studenti, regole e prescrizioni rigorose e attività didattiche regolari.

Gli studenti erano liberi di recarsi a Jixia per studiare e gli insegnanti potevano anche occuparsi dell'iscrizione degli alunni e impartire loro lezioni nell'istituto. Un'atmosfera di tale libertà promuoveva notevolmente la coltivazione dei talenti.

Grazie al suo ambiente accademico aperto e inclusivo, Jixia ha attirato innumerevoli studiosi famosi, radunando a volte anche migliaia di allievi.

"L'accademia è stata fondata in un momento in cui la cultura tradizionale cinese stava raggiungendo il suo apice", spiega Jiang Linchang, professore della Shandong University.

Secondo il docente, tutti i pensieri e le conoscenze condivise nell'Accademia Jixia presentavano le caratteristiche della cultura cinese, così come il carattere del popolo e ancora oggi hanno un significato realistico.

Per il curatore Zheng Tongxiu, l'istituzione dell'Accademia Jixia è stata una delle principali riforme dello Stato di Qi, che ha posto le basi per una nuova tendenza sociale di grande espansione culturale e intellettuale in quel periodo.

I lavori archeologici presso lo Stato di Qi vanno avanti da 80 anni e secondo quest'ultimo "la nuova scoperta svolge un ruolo vitale nello studio della cultura tradizionale cinese e nel rafforzamento della fiducia culturale". (XINHUA)