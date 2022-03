Cina: Accademia Jixia fa luce su radici civiltà (2)

(XINHUA) - JINAN, 12 MAR - ACCADEMIA JIXIA E ACCADEMIA DI ATENE Ed è in un'epoca simile che ad Atene è stata fondata l'Accademia platonica, o Accademia di Atene. Quest'ultima, proprio come l'Accademia Jixia, ha contribuito a creare un periodo glorioso nella storia della civiltà mondiale.

"Le due istituzioni hanno agito come culla del pensiero, cercando scoperte ideologiche e filosofiche, il che le ha rese abbastanza simili", spiega Wang Zhimin, direttore dell'istituto di cultura Qi della Shandong University of Technology.

Quest'ultimo afferma che le due istituzioni hanno condiviso la stessa atmosfera accademica: "Dialoghi, discussioni e persino dibattiti erano frequenti in entrambe le scuole, al fine di raggiungere il progresso accademico".

Per quanto riguarda gli impatti avuti successivamente sul mondo, secondo Wang l'Accademia Jixia ha plasmato le modalità della cultura tradizionale cinese mentre l'Accademia platonica ha istituito un modello di istruzione superiore, favorendo in seguito il mondo occidentale nell'istituzione di università moderne.

Per Wei Xinyi, un professore dello Shandong College of Arts, "le due accademie costituiscono una certa corrispondenza per lo sviluppo delle civiltà orientale e occidentale nella dimensione temporale". (SEGUE)