Spagna: Huawei annuncia nuovo progetto per i giovani

(XINHUA) - MADRID, 11 MAR - Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha lanciato ieri un nuovo programma di borse di studio per i giovani di talento in Spagna.

Con il progetto di borse di studio 'Semillas para el Futuro' (Semi per il futuro), Huawei sta promuovendo l'istruzione e la formazione nella nazione iberica per il 20esimo anno consecutivo.

Il programma è stato sviluppato in collaborazione con la University-Enterprise Foundation (Fue), il cui operato mira a instaurare relazioni a lungo termine tra università, aziende e società in generale.

Il corso 'Semillas para el Futuro' della durata di un anno verrà offerto a 15 studenti universitari con diversi profili tecnici, e verterà su informatica, ingegneria, telecomunicazioni, finanza e questioni legali presso le strutture di Huawei.

Valerie Sosto, Corporate and Social Responsibility Manager di Huawei Spagna, ha affermato che i giovani sono "la base del nostro futuro", aggiungendo: "crediamo che sia essenziale contribuire allo sviluppo di una formazione allettante e di qualità, basata su una stretta collaborazione tra la sfera accademica e quella aziendale".

'Semillas para el Futuro' fa parte della strategia di responsabilità sociale d'impresa di Huawei, 'Creare opportunità tramite l'istruzione'.

Un altro progetto di borse di studio, 'The Future of Ict' (Il futuro dell'Ict)), ha già contribuito alla formazione di 200 studenti provenienti da istituti universitari spagnoli nel settore delle competenze digitali. (XINHUA)