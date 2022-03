Pechino 2022: storia di una vera famiglia sportiva

(XINHUA) - BERLINO, 11 MAR - Nonostante l'inesauribile desiderio sportivo di tutto il nucleo familiare Aigner, un membro è dovuto rimanere a casa in Austria per occuparsi della fattoria di famiglia.

A Irmgard Aigner non è dispiaciuto svolgere l'importante lavoro che consiste nel prendersi cura dei cavalli, dei polli e di altri animali a Gloggnitz, 90 chilometri a sud della capitale Vienna.

La figlia rimasta a casa potrebbe persino non poter assistere a tutte le competizioni in tempo reale, dal momento che la maggior parte di esse si svolge nelle ore notturne a causa del fuso orario che la separa dai suoi parenti, che gareggeranno oltre 7.500 chilometri di distanza nei Giochi Paralimpici 2022 a Pechino. E l'agricoltura richiede la sveglia all'alba.

Irmgard, tuttavia, è ben informata sui risultati della sua famiglia e sull'incantevole storia che li ha portati ai Giochi di Pechino 2022.

Le quattro medaglie di suo fratello sedicenne Johannes Aigner - due ori, un argento e un bronzo - dominano le testate giornalistiche della nazione alpina, mentre gli altri Aigner devono ancora iniziare le gare.

Anche il padre Christian, la madre Petra e i figli Barbara, Veronika ed Elisabeth fanno parte della squadra austriaca.

Mentre il padre e la madre si occupano dell'allenamento e dell'assistenza, i non vedenti Johannes, Barbara e Veronika sono tutti in gara, con Elisabeth che svolge il ruolo di guida per la sorella Veronika in tutte le competizioni.

Barbara e Johannes sono accompagnati da Matteo Fleischmann e Klara Sykora, guide esterne alla famiglia. Non appena uno degli Aigner taglia il traguardo, il consiglio familiare si riunisce per parlare della gara. (SEGUE)