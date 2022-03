Pechino 2022: storia di una vera famiglia sportiva (2)

(XINHUA) - BERLINO, 11 MAR - La maggior parte dei giovani Aigner, di età compresa tra i 16 e i 23 anni, hanno frequentato la stessa scuola in Austria e Petra Aigner scherza: "noi genitori non siamo buoni sciatori; quindi, non possiamo essere noi ad aver trasmesso loro il talento per le competizioni sulla neve".

È stata la sorella maggiore a far scattare la voglia di sport invernali tra i più piccoli. La guida Elisabeth, poliziotta, ha iniziato a sciare a soli 22 mesi.

"L'abbiamo vista sciare e tutti noi volevamo fare lo stesso", ha rivelato la doppia medaglia d'oro olimpica Johannes.

Da allora, gli Aigner non si sono più voltati indietro in termini di neve e sport, tanto da poterli definire un gruppo di appassionati che segue un approccio professionale.

"Quando hai cinque figli e tutti e cinque praticano sport, è meglio organizzarsi", dice Christian, che per lo più porta i ragazzi agli allenamenti o alle gare.

Nonostante stia a casa, Irmgard conosce tutto del lavoro impegnativo di una guida che richiede un'educazione ad hoc, dal momento che in situazioni di necessità anche lei ha svolto questo ruolo.

"Lo sport è il centro della nostra vita e fornisce ai nostri figli una linea da seguire", ha aggiunto Christian, "Beh, a parte le questioni agricole e i nostri ospiti per le vacanze".

Per il momento, lo sport tiene occupata la maggior parte della famiglia, poiché le sorelle Veronika e Barbara si stanno preparando per le proprie competizioni e Johannes potrebbe vincere altre medaglie nel corso del fine settimana. "È una sensazione fantastica averli tutti intorno", ha osservato Johannes. (XINHUA)