Covid: Li, rendere risposta più scientifica e mirata

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - La Cina continuerà a rendere la sua risposta al Covid-19 più scientifica e mirata in base alla situazione epidemica e ai nuovi sviluppi e caratteristiche del virus, ha dichiarato oggi il premier Li Keqiang.

Parlando in una conferenza stampa, Li ha affermato che la Cina preverrà e controllerà l'epidemia per proteggere la vita, la salute e la sicurezza delle persone, al fine di mantenere il normale funzionamento del lavoro e della vita, e di garantire la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento.

La Cina ha adottato un approccio coordinato per rispondere al Covid-19 e allo sviluppo economico e sociale, promuovendo attivamente gli scambi internazionali e la cooperazione, ha aggiunto Li.

Osservando che è necessario approfondire la ricerca sul nuovo coronavirus e rafforzare lo sviluppo di vaccini e farmaci efficaci, Li ha invitato la comunità internazionale a collaborare per creare le condizioni affinché il mondo torni alla normalità.

La Cina ha aperto corsie preferenziali e corridoi verdi per mantenere gli scambi commerciali e garantire il normale funzionamento delle aziende e dei progetti nelle aree chiave dopo lo scoppio dell'epidemia. "Continueremo a fare esperienza e ad adattarci ai nuovi sviluppi, in modo da mantenere il flusso delle merci e del personale", ha concluso. (XINHUA)