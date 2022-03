Covid: Cina introduce test antigenici

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - La Cina ha aggiunto il rilevamento degli antigeni come opzione per i test del Covid-19 tra il pubblico. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

I risultati dei test antigenici possono ora essere usati nello screening dell'infezione da coronavirus, mentre i risultati dei test molecolari sono ancora decisivi per la diagnosi, come emerge dal piano d'azione sperimentale per i test antigenici rilasciato dalla commissione.

I residenti delle comunità possono acquistare kit per la rilevazione degli antigeni nelle farmacie o sulle piattaforme online ed eseguire da soli il test, afferma il piano.

Secondo il documento, questo nuovo approccio ha lo scopo di aumentare l'individuazione precoce dei casi di Covid-19.

In Cina continentale ieri sono stati segnalati 397 contagi a trasmissione locale, come ha precisato oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Inoltre, ieri sono state somministrate oltre 5,07 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 in Cina continentale, con il totale di inoculazioni che ha superato i 3,18 miliardi. (XINHUA)