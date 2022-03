Cina:Li, Pil +5,5% genererebbe output economia media

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - Un incremento di circa il 5,5% sulla base di oltre 110.000 miliardi di yuan (circa 17.400 miliardi di dollari) in termini di Pil in Cina oggi genererebbe una quantità di produzione equivalente alla dimensione di un'economia media. Lo ha affermato oggi il premier cinese Li Keqiang.

Da una prospettiva mondiale, mantenere una crescita medio-alta è un problema complesso per un'economia così grande, ha spiegato Li in una conferenza stampa a seguito della chiusura della quinta sessione della 13esima Assemblea Nazionale del Popolo.

La Cina ha realizzato i principali obiettivi e compiti di sviluppo economico e sociale lo scorso anno, ponendo una solida base per il 2022, ha affermato il Premier.

Quest'anno l'economia affronta nuove pressioni al ribasso e nuove sfide. Per raggiungere l'obiettivo di crescita, il Paese ha pertanto necessità di politiche fiscali di supporto pertinenti, ha concluso Li Keqiang. (XINHUA)