Cina: rinnovata allerta gialla per fitta nebbia

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - L'osservatorio nazionale cinese oggi ha rinnovato l'allerta gialla per fitta nebbia in alcune regioni del Paese.

Tra la mattina di oggi e quella di domani si prevede che la densa nebbia coprirà la zona orientale del Mare di Bohai, lo stretto di Bohai, gran parte delle aree del Mar Giallo, le acque costiere della penisola di Liaodong, la penisola dello Shandong e lo Jiangsu, secondo il Centro Meteorologico Nazionale.

La visibilità in alcune delle aree interessate sarà ridotta a meno di 1.000 metri.

Ai conducenti è stato chiesto di osservare il limite di velocità, mentre gli aeroporti, le autostrade e i porti sono stati invitati ad adottare misure di sicurezza adeguate.

La Cina ha un sistema di allerta con quattro livelli di colore per le condizioni meteorologiche avverse, dove il rosso è il più grave, seguito da arancione, giallo e blu. (XINHUA)