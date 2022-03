Cina: Li,priorità piccole imprese per sconti fiscali

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - La Cina darà priorità alle piccole e micro imprese nei suoi sconti fiscali, al fine di aiutarle a superare le difficoltà, secondo quanto dichiarato oggi dal premier Li Keqiang.

Le piccole e micro imprese sono numerose e coprono una vasta gamma di settori, contribuendo a creare un gran numero di opportunità di lavoro, ha detto Li, sottolineando che molte di loro sono finanziariamente in difficoltà.

L'obiettivo del Paese è quello di rimborsare tutti i crediti d'imposta sul valore aggiunto (Iva) a queste imprese entro la fine di giugno, portando a termine il rimborso nei settori chiave, come la produzione e i servizi ad alta intensità di R&S, entro il 2022.

Dal lancio della riforma dell'Iva nel 2013, la Cina ha ridotto le tasse di 8.700 miliardi di yuan (circa 137,4 miliardi di dollari). Le imprese hanno beneficiato dei rimborsi fiscali e dei tagli alle tasse, che aiutano a creare nuove fonti di entrate fiscali e a far sviluppare le entità del mercato, ha aggiunto Li. (XINHUA)