Cina: Li, snellita amministrazione e delega poteri

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - La Cina ha snellito l'amministrazione, delegato il potere, migliorato la regolamentazione e aggiornato i servizi al fine migliorare il suo ambiente commerciale. È quanto dichiarato oggi dal premier cinese Li Keqiang.

Più di 1.000 articoli richiedenti l'approvazione amministrativa sono stati cancellati o delegati ad autorità di livello inferiore, e tutti gli articoli che necessitavano l'approvazione non amministrativa sono stati eliminati, ha riferito Li durante una conferenza stampa a seguito della sessione legislativa annuale del Paese.

Con il costante miglioramento dell'ambiente commerciale, il numero di entità di mercato in Cina ha raggiunto i 150 milioni, registrando un aumento di 100 milioni rispetto a dieci anni fa, ha sottolineato Li, aggiungendo che la maggior parte di queste aziende sono private.

Li ha inoltre osservato che la Cina rafforzerà la supervisione sui settori strettamente legati alla salute e agli interessi del popolo, e migliorerà la supervisione e la regolamentazione dei nuovi modelli e forme di business per consentire a tutte le entità di mercato di competere e svilupparsi in un ambiente equo e giusto. (XINHUA)