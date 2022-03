Cina: Li, politica di apertura non cambierà

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - Il premier cinese Li Keqiang ha affermato oggi che la politica di apertura della Cina non cambierà "proprio come il corso dei fiumi Yangtze e Giallo non sarà invertito".

Non importa come l'ambiente internazionale possa variare, la Cina manterrà la direzione di una più ampia apertura, ha dichiarato Li in una conferenza stampa a seguito della chiusura della quinta sessione della 13esima Assemblea Nazionale del Popolo.

"Se ci sarà qualche cambiamento, esso contribuirà alla maggiore apertura della Cina agli scambi internazionali, al commercio e agli investimenti", ha continuato il Premier. "Tutto ciò che favorisce l'espansione dell'apertura ad alto livello, lo faremo".

L'economia cinese si è profondamente integrata nel mondo, ha proseguito Li. Le importazioni e le esportazioni di merci contribuiscono per oltre un terzo del prodotto interno lordo della Cina, e la nazione è rimasta il secondo più grande mercato di importazione del mondo per 10 anni consecutivi. Il Paese asiatico è stato inoltre il maggior commerciante di beni negli ultimi cinque anni. (SEGUE)