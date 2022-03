Cina: Li, politica di apertura non cambierà (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - Poiché l'economia sta ancora risalendo la catena industriale, la Cina ha un enorme potenziale e un ampio spazio per la crescita di tutte le tipologie di investimento, ha ribadito il Premier, promettendo un campo di gioco equo per tutti i tipi di imprese, a prescindere dal fatto che siano nate nella nazione o che siano finanziate dall'estero.

Con l'entrata in vigore dell'accordo Regional Comprehensive Economic Partnership, il più grande patto commerciale del mondo, la Cina coglierà l'opportunità di promuovere il libero scambio e mantenere il Paese come una destinazione popolare per gli investimenti stranieri, ha aggiunto Li Keqiang.

Dal momento che oltre 40 anni di apertura hanno portato benefici reciproci allo Stato asiatico e al mondo, Li ha descritto la politica come una "porta di opportunità", sottolineando che la Cina non vuole e non deve chiuderla.

