Cina: Li, più occupazione per la crescita economica

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - La Cina è in grado di raggiungere il suo potenziale di crescita economica fino a quando può realizzare il massimo tasso di occupazione, ha affermato oggi il premier Li Keqiang.

"Quest'anno, intensificheremo l'attuazione delle politiche macro, e concentreremo le nostre politiche fiscali e monetarie sul raggiungimento degli obiettivi di occupazione", ha spiegato Li in una conferenza stampa a seguito della sessione legislativa annuale della Cina.

Nel 2022, la nazione asiatica noterà un forte aumento in termini di nuovi abitanti urbani in cerca di lavoro nel campo della manodopera, per un totale di circa 16 milioni di persone, mentre il numero di laureati raggiungerà un massimo storico di 10,76 milioni, ha precisato Li. (SEGUE)