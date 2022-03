Cina: Li, più occupazione per la crescita economica (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - Il Premier ha richiesto misure di sostegno per i nuovi soggetti in cerca di lavoro, quali la fornitura di un maggior numero di programmi di formazione, l'adozione di un approccio basato sul mercato finalizzato al miglioramento dell'occupazione e la facilitazione dello sviluppo di nuove tecnologie e modalità di business.

Li ha sottolineato il lavoro flessibile, riferendosi alle nuove forme di occupazione che attualmente interessano più di 200 milioni di residenti nel Paese.

Sono necessarie migliori politiche allo scopo di tutelare i diritti e gli interessi lavorativi e rafforzare la previdenza sociale per le persone impegnate nel lavoro flessibile, ha aggiunto Li. (XINHUA)