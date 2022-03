Cina: aumentano finanziamenti per assistenza sociale

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - La Cina ha stanziato 3 miliardi di yuan (circa 475,4 milioni di dollari) dal bilancio del governo centrale al fine di sostenere gli anelli deboli nel campo dell'assistenza sociale e garantire il benessere della popolazione. È quanto reso noto ieri dal principale pianificatore economico del Paese.

La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha infatti comunicato che i fondi verranno utilizzati per sostenere 261 progetti relativi al welfare per i minori, all'assistenza per i senzatetto, alla riabilitazione e alla cura delle persone con disabilità, oltre che ai servizi per i veterani, a quelli funebri di base e all'assistenza sociale nel campo della salute mentale.

Negli ultimi anni, un maggior numero di investimenti governativi è stato indirizzato a progetti volti a migliorare il benessere delle persone, ha precisato la commissione, notando inoltre che nel 2022 l'investimento del governo centrale in progetti che si rivolgono agli anelli deboli dell'assistenza sociale è di 200 milioni di yuan in più rispetto al 2021, un dato che aiuta a ottimizzare i servizi a vantaggio di categorie specifiche. (XINHUA)