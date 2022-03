Auto: Bmw Group, ricavi 2021 a +12,4%

(XINHUA) - BERLINO, 11 MAR - Il Bmw Group ha più che triplicato il suo utile netto arrivando a un record di 12,5 miliardi di euro nel 2021. Lo ha annunciato ieri la casa automobilistica tedesca.

I ricavi della compagnia sono aumentati del 12,4% anno su anno e hanno raggiunto 111.239 milioni di euro, permettendo a Bmw di raggiungere i propri obiettivi per l'anno fiscale 2021, stando a quanto rivelato dalla società. Bmw ha inoltre intensificato l'elettrificazione della sua gamma di prodotti.

L'azienda incrementerà il dividendo nel corso della sua Annual General Meeting nel mese di maggio, portando il pagamento annuale di dividendi a 3.827 milioni di euro, a seguito dei 1.253 milioni di euro dello scorso anno.

Le vendite del Bmw Group, che comprende i marchi Rolls Royce e Mini, sono cresciute dell'8,4% arrivando a oltre 2,52 milioni di unità nel 2021, con il marchio Bmw che ha stabilito un nuovo record in termini di vendite pari a 2,2 milioni di unità.

In Cina, il più grande mercato singolo dell'azienda, le vendite totali di veicoli sono aumentate dell'8,9% su base annua. Con la consegna di 846.237 veicoli Bmw e Mini, la società ha registrato un nuovo record di vendite nel Paese per il secondo anno consecutivo.

Nel febbraio di quest'anno, Bmw ha aumentato la propria quota nella sua joint venture con la Brilliance China Automotive Holdings Ltd. (Cba) dal 50% al 75%, rafforzando ulteriormente la propria partnership nel Paese. (XINHUA)