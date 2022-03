Un'istantanea del progresso culturale della Cina

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - Quali sono i primi nominativi che vi vengono in mente pensando ai fenomeni o ai momenti culturali che vi hanno maggiormente colpito nel corso degli ultimi anni? Bing Dwen Dwen, la mascotte delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022; 'The Battle at Lake Changjin', la serie cinematografica cinese di maggior incasso di tutti i tempi; 'The Three-Body Problem', la premiata trilogia di romanzi di fantascienza di Liu Cixin; o qualcos'altro? La risposta varia in base alle diverse persone. È soprattutto una verità se si analizzano i cambiamenti che si sono verificati in Cina negli ultimi 10 anni con una lente culturale popolare.

Infatti, persino il più esigente degli osservatori culturali cinesi sarebbe d'accordo con il fatto che, insieme al successo del Paese nello sradicare la povertà assoluta e nel raggiungere una moderata prosperità, negli ultimi dieci anni sono giunti anche notevoli progressi nel campo dello sviluppo culturale.

(SEGUE)